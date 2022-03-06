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Avcılar'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avcılar'da korkutan yangın

Avcılar'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bitişikteki binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi 651. Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, bitişikte bulunan diğer 2 katlı binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binaların çatısında hasar meydana geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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