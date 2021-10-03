Avcılar'da korkutan patlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da korkutan patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avcılar'da korkutan patlama

Avcılar'da bir apartman dairesine mutfak tüpü patladı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da bir apartman dairesine mutfak tüpü patladı. Patlamada hamile anne ve iki çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşandı. 3 katlı apartmanın 1'inci katında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Patlamada evde yaşayan hamile anne Sema Ş. ve iki çocuğu hafif şekilde yaralandı. Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı

İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Umut Meraş Necip Uysal Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri İlham Aliyev Jerome Powell Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avcılar'da korkutan patlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 09:57:37. #1.17#