Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2
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Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2

AVCILAR'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI 2 Ersan SAN - İstanbul DHA - AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

02.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:46
Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2

'DA KORKUTAN ALEVLER; 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI 2

Ersan SAN - İstanbul DHA - 'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı 2
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