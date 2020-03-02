Avcılar'da korkutan alevler; 2 binanın çatısı alev alev yandı

02.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:51

AVCILAR'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA