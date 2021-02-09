Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
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Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi

09.02.2021 14:40 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:54
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi

AVCILAR'da, konuşma ve işitme engeli olan Sürsefa Angişhan 4 kişi tarafından başına taşla vurularak gasp edildi.

AVCILAR'da, konuşma ve işitme engeli olan Sürsefa Angişhan 4 kişi tarafından başına taşla vurularak gasp edildi. Angişhan, yaşadığı olayı gazetecilere kağıda yazarak anlattı.

Olay, 31 Aralık Perşembe günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi Duru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşma ve işitme engeli bulunan Sürsefa Angişhan (57), ablasının evinden kendi evine dönmek için yola çıktı. Bu esnada önünü kesen 4 kişi, Angişhan'dan cebindeki parasını istedi. Angişhan ne olduğunu anlamadan bir gaspçı, kafasına taşla vurdu. Angişhan'ın 500 lira ve cep telefonunnu gasp eden şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Angişhan polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşadığı gasp olayını bir kağıda yazarak anlatan Angişhan, yaşadıklarından dolayı hala başının ağrıdığını söyledi. (LAR)


- İstanbul
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi
Avcılar'da konuşma ve işitme engelli kişi kafasına taşla vurularak gasp edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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