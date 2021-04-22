Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
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Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılan bir binanın zemin katında bulunan evin arka taraftaki kapı kilidini kırarak içeri giren bir kişi, kısa süre önce monte edilen kombiyi baca borusu ile birlikte söküp, çalarak kayıplara karıştı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılan bir binanın zemin katında bulunan evin arka taraftaki kapı kilidini kırarak içeri giren bir kişi, kısa süre önce monte edilen kombiyi baca borusu ile birlikte söküp, çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kombiyi omzuna alarak götürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Merkez Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yapımı kısa süre önce tamamlanan binanın bahçe duvarından atlayan kimliği belirsiz bir kişi, zemin kattaki dairenin demir kapı kilidini kırarak içeri girdi. Kısa süre önce monte edilen ve henüz kullanmayan kombiyi baca borusu ile birlikte söken şüpheli, omuzuna aldığı kombi ile binanın ön kapısından çıkarak uzaklaştı. Şüphelinin çaldığı kombi ile uzaklaşması bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tesisatçı Tahir Atak, kombiyi birkaç gün önce taktıklarını, henüz eve kimsenin taşınmadığını belirtirken, Çok rahat biçimde 4 bin 500 lira değerindeki kombiyi alıp gitmiş. Buna bir çare bulmak lazım dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit ederek, yakalamak için harekete geçti.

Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
Son Dakika | AVCILAR'DA KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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