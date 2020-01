AVCILAR'DA KOLONLARI ÇATLAK BİNA TEHLİKE SAÇIYOR

29.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:19

AVCILAR'da kolonları çatlak bina tehlike saçıyor. Burada yaşayan annesinin başka bir eve geçmesini sağlayan Birgül Görener komşularını ise binanın tahliyesi için ikna edemediğini söyledi.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı 7 daireli binanın kolonlarındaki çatlaklar riskli olabilecek derecede çürük olduğunu gözler önüne seriyor. Birgül Görener isimli kadın annesinin oturduğu üst kattaki evden çıkarak başka bir yere kiraya gitmesini sağladı. Görener, 30 yıl oturdukları binanın 55-60 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini, 1999 Gölcük Depremi'nden sonra gündeme gelen bina güçlendirme önerisine komşularının sıcak bakmadığını anlattı. Görener, aradan geçen 9 aya yakın sürede boşalttıkları dairedeki kolonlardaki çatlakların arttığını gösterirken, "Binamız şu anda çatısız. Yağan tüm yağmur boşalttığımız evimize geliyor. Evimize gelen su alt kata da sızıyordur" dedi. Görener, binanın içinde bulunanlar ve yoldan geçen araç ve yayalar için de tehlike oluşturduğunu belirterek, "Binadakiler kentsel dönüşüm yerine güçlendirme çalışması yapılmasını istiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Uzmanlar da bu durumdaki binalarda güçlendirmenin sonuç vermeyeceğini söylüyor. Şu an biz burada yaşamıyoruz. Ama 6 aile yaşıyor. Kimse ile kötü olmayı veya kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Her şeyin anlaşılarak yapılmasını istiyoruz. Zemin olarak riskli bölgedeyiz. Ben asla burada yaşayamam. Annemin burada çatı katı ile birlikte 4+2 evi varken şimdi kirada. Kimsenin de burada yaşamasını istemem. Her gün deprem oluyor. Komşularımız bizim onları düşündüğümüz kadar düşünmüyor. En ufak depremde zarar görecekler. Ara katlar çok riskli. Bir şekilde anlaşamıyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------Birgül Görener, evin patlak kolonlarını gösterirkenBirgül Görener ile röportajEvdeki sıvaları dökülen evdeki beton demirleriGökhan Küpeli bodrum kattaki betonun nasıl kumlaştığını gösterirkenBinanın genel görüntüleri

Kaynak: DHA