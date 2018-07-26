Avcılar'da Kocasının Vurduğu Öğretmen Kurtarılamadı

İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından vurulan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar'da M.R.Ç. isimli kişi, Atatürk Ortaokulunda müdür yardımcılığı yapan karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü silahla vurmuştu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Ç. ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ayşegül Ç.'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, olay sonrası kaçan cinayet zanlısı kocayı arıyor.

(İHA)