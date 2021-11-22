AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da kocasını öldüren kadın, adliyeye sevk edildi

Katil zanlısı kadın "Kendimi ve engelli oğlumu korumak için öldürdüm"

İSTANBUL - Avcılar'da kocasını öldüren kadın, adliyeye sevk edildi. Genç kadının kendisini ve engelli oğlunu korumak için cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Avcılar'da dün akşam çıkan yangında bir erkek cesedi kafasından vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan ilk incelemeler sonucu şahsın engelli oğlu ve eşi içerisindeyken yaşadıkları evi önce ateşe verip ardından da kendini vurarak intihar ettiği öne sürülmüştü. Olayda ölen Hasan A.'ın eşi Merve Betül Akay'ın verdiği ifade, olayın gerçek yüzünü ortaya çıktı.

Akay ifadesinde kocasının kendisini ve oğlunu öldürmek için evi ateşe verdiğini, boğuşma sırasında eline geçen silahla kocasını vurduğunu itiraf etti.

Merve B.A. ifadesinde eşinin eve alkollü geldiğini anlatarak, "Bana 'beni aldatma potansiyelin var, sokakta başın yukarıda yürüyorsun. Bu yüzden seni öldüreceğim ve acı çekerek öleceksin" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerine olay anını anlatan Merve B.A., "Tinerle yatak odasından başlayarak evi ateşe verdi. Elindeki silahı doğrulttu. 'Seni nerenden vursam' dedi. Kendimi ve engelli oğlumu korumak için kocamın elindeki silahı aldım ve can havliyle ateşleyerek eşimi öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Merve B.A.'nın cinayetin ardından engelli oğlu ile birlikte balkona çıkarak yan komşusuna sığındığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Hasan A.'nın bir ay öncesinde de eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve 11 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro'da işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan katil zanlısı kadının kocası çalışmadığı için sosyal medyadan yemek satarak evi geçindirdiği ve engelli oğlunun tedavisi için valilik onaylı destek kampanyaları düzenlediği de ortaya çıktı.