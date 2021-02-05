Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı

05.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:55
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı

AVCILAR'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı.

AVCILAR'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay,  geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikte 2018 yılından bu yana tedavi olan H.B.Ş., kalan borcunu ödemediği gerekçesi ile çalışanlar tarafından arandı. Klinik çalışanı S.U., telefonda kadına ödeme yapması gerektiğini söyledi. Çalışanın sözleri üzerine "Hizmetten memnun kalmadığını" söyleyen H.B.Ş. ödemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine telefonda klinik çalışanı ve kadın arasında tartışma çıktı.

EŞİ İLE KLİNİĞE GELDİ

Tartışmanın ardından kliniğe eşi B.Ş. ile gelen kadınla, klinik çalışanları arasında tartışma çıktı. Klinik hekimlerinden biri, H.B.Ş. ile konuşurken elini hareket ettirmesi üzerine eşi, doktorun eline vurdu. Karı, koca ve klinik çalışanları arasında sözlü tartışma devam ederken eşine hekimin bağırdığını iddia eden B.Ş., küfürler savurdu. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift,polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan tartışma anları ise hem kliniğin güvenlik kameralarına hem de çalışanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, B.Ş.'nin klinik çalışanın eline vurduğu anlar, cep telefonu görüntülerine ise öfkeli kocanın diş hekimine küfür ettiği ve üzerine yürüdüğü anlar yansıdı.


Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı
Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Halsey Ali Sunal Özcan Deniz Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da klinikte olay: Karısına bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:55:00. #1.15#
title