Avcılar'da kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza
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Avcılar'da kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle Avcılar'da durdurulan araçlardaki 4 kişiye 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

Avcılar'da kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza
26.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:00

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle Avcılar'da durdurulan araçlardaki 4 kişiye 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü A Bölge Trafik görevlileri, D-100 Kuzey Karayolu'ndaki Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan iki araçtan birinde bulunan Cahit G. ile yanında bulunan Yağmur A. ve Suzan İ., Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne gittiklerini belirtirken,  sokağa çıkma izin belgeleri bulunmadığı tespit edildi.

ÇALIŞTIĞINI BELGELEYEMEDİ

Bunun yanı sıra bir akaryakıt istasyonunda çalıştığını öne süren ancak, bunu belgeleyemeyen bir kişi için de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak düzenlendi.İzin belgeleri bulunmayan toplam 4 kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kaymakamlık tarafından 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesilebileceği belirtildi.MUAYENESİZ, TRAFİK SİGORTASIZ ARAÇÖte yandan sokağa çıkma izin belgesi olduğu halde zorunlu trafik sigortası ve fenni muayenesi bulunmayan araçla denetime takılan bir sürücüye toplam 420 TL trafik cezası kesildi.ARANIYORDU, DENETİMDE YAKALANDI

Aynı denetimde sokağa çıkma izin belgesi olduğu halde mahkeme tarafından aranan bir kişi de yakalandı. Hakkında Küçükçekmece 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık yapmak' suçundan hakkında aranma kararı bulunan şüpheli Ali A. da Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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