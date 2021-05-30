Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza

Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cuma akşamından itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Avcılar'da parklarda oturarak, sohbet edenler polis tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cuma akşamından itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Avcılar'da parklarda oturarak, sohbet edenler polis tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Uyarılara rağmen oturmaya devam eden 3 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Merkez Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit ile Atatürk Parkı'nda oturarak sohbet edenlerin sayısının arttığını gören Avcılar Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi defalarca siren çalarak, bu kişilerin dağılmasını hedefledi. Sirenli uyarının ardından megafonla uyarı yapıldı. Buna rağmen parktaki banklarda oturanlar olduğu görülünce polis memurları inerek parkta bulunanlara sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen banklarda oturmaya devam eden bir adam ile bir çiftin yanına giden görevliler Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 460 lira para cezası kesilmesi için tutanak hazırladı.


Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza
Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza
Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Evini yakan kadın, apartmanı kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartmanı kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 16:43:31. #1.13#

title