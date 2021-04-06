Son dakika haber: Avcılar'da kısıtlama zamanı boş yolda drift yapan sürücü kamerada
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Son dakika haber: Avcılar'da kısıtlama zamanı boş yolda drift yapan sürücü kamerada

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Avcılar'da kısıtlama zamanı boş yolda drift yapan sürücü kamerada

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da drift yapan sürücünün aracından çıkan motor ve fren seslerine bölgede oturanlar tepki gösterdi.

AVCILAR'da drift yapan sürücünün aracından çıkan motor ve fren seslerine bölgede oturanlar tepki gösterdi. Sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ne sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sıralarında gelen bir otomobil sürücüsü aracı drift yapmaya başladı. Gecenin sessizliğini çıkardığı motor, fren ve  patinaj  sesleriyle bölen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç polise bildirildi. Benzer hareketleri birkaç kez tekrarlayan araç sürücüsü polisler gelmeden bölgeden uzaklaştı. Bölgedeki bir sitede oturan Cen Sarıkaya, iki yaşındaki oğlunun bu otomobilin gürültüsünden yatağından fırladığını belirterek, sorumsuzluğa son verilmesini istedi. 


Son dakika haber: Avcılar'da kısıtlama zamanı boş yolda drift yapan sürücü kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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