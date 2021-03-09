Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

09.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:54

Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da D-100 yan yolda kısıtlamanın başladığı dakikalarda meydana gelen kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu.

AVCILAR'da D-100 yan yolda kısıtlamanın başladığı dakikalarda meydana gelen kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaza, saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen hafif ticari araç, Merkez Üniversite Kampusü Metrobüs durağının hemen yanında önünde giden otomobile çarptı. İki araçta da hasar meydana gelirken, D-100 yan yolda trafik durma noktasına geldi. Sevk edilen trafik ekibi ölen veya yaralanan olmayan ancak, yan yolda uzun araç konvoyuna neden olan kaza ile ilgili tespitleri yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikalarda meydana gelen kazada hasar gören iki aracı da çekici aracılığı ile kaldırarak trafiği sağladı.

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Nükhet Duru Şevket Çoruh
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Mesut Bakkal Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | AVCILAR'DA KISITLAMA SAATİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 22:54:28. #1.14#
title