Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza Avcılar'da, kısıtlama saatinde açık olan bir iş yerine baskın yapıldı.

Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza

İSTANBUL - Avcılar'da, kısıtlama saatinde açık olan bir iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 14 kişiye ceza kesildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde kısıtlama saatinde açık olduğu tespit edilen bir iş yerine polis ekipleri baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 14 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve kısıtlama saatinde kapanmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda içeride bulunan 14 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince toplam 41 bin 628 TL idari para cezası uygulandı.

Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza
Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Gelişmeyi Bakan Koca duyurdu, vatandaşlar soluğu hastanede aldı! İlk kez böyle bir kuyruk görüldü
Gelişmeyi Bakan Koca duyurdu, vatandaşlar soluğu hastanede aldı! İlk kez böyle bir kuyruk görüldü
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cansu Dere Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avcılar'da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:20:43. #1.15#

title