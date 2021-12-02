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AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

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AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

ŞEHİRLER arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Avcılar Gişeleri'nde denetim yapıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - ŞEHİRLER arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Avcılar Gişeleri'nde denetim yapıldı.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması dün başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Gişeleri'nde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların lastiklerini kontrol etti. Polis tarafından durdurulan kamyon ve kamyonetlerin lastikleri kontrol edildi. Kumpas adı verilen aletle lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Lastikte kaplama bulunan ve diş derinliği 4 milimetreden yüksek olması gerekiyor. Ayrıca lastiklerde de M+S işareti olması gerektiği belirtildi.

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

AVCILAR'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

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