AVCILAR'DA KİRALADIĞI DÜKKANIN BİR DUVARININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AVCILAR'DA KİRALADIĞI DÜKKANIN BİR DUVARININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüme alınmasına karar verilen 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandı.

AVCILAR'DA KİRALADIĞI DÜKKANIN BİR DUVARININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
04.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:48

AVCILAR'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüme alınmasına karar verilen 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandı. Binanın yıkılması sırasında bitişikteki binanın zemin katındaki dükkanın bir duvarının bulunmadığı  ortaya çıktı. Avcılar'da geçen yıl, kentsel dönüşüme alınan  bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da bulunmadığı görülmüştü.

DUVARI YOKMUŞ

Yıkım sonrası dükkanının bir bölümü açıkta kalan Turan Baki, burayı kısa sürede kapatacaklarını söyledi. İnşaat malzemeleri satan Baki, boşaltılan ve yıkılan binadaki bitişikteki dükkanın da kendisine ait olduğunu, geçici olarak buraya taşındığını belirterek, şöyle konuştu: "Kiraladığımız bu dükkanın da duvarı yokmuş. Bitişikte yıktırdığımız binanın duvarı ile ortak kullanılıyormuş. Bu tarafa sadece sıva yapılmış. Duvar yapmaya 'Gerek duymamışlar.ö Duvar olmadığının farkında değiliz. Üst katlarda böyle bir durum yok. Müteahhit malzemeden çalmış, 5 tuğla, 2 sıvanın hesabını yapmışlar. Yıktırdığımız binanın yerine yenisi yapılınca oraya geçeceğiz. Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Allah'a şükür diyelim."

6'LIK DÜZ DEMİR KULLANILMIŞ

Yıkım çalışmalarını izleyen yapılacak yeni binanın müteahhidi Battal Toptaş, Türkiye'de üzücü de olsa böyle olaylar görüldüğünü ifade ederken, "Ben 13.5 tuğla öreceğim. O, 8 tuğla örüyor. Yıktırılan binanın betonu çürümüş. Allah korusun bir depremde bu bina giderdi. Yanındaki de gider. Yıktırılan binada 6'lık düz demir kullanmışlar,  beton da çürümüş gitmiş. Allah korusun 1999 depremi bugün olsa bu çevredeki binalar da kalmaz hepsi yerle bir olur" diye konuştu.

DAHA ÖNCEKİ DUVARSIZ BİNA

Avcılar'daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde geçen ağustos ayında kentsel dönüşüme alınan binanın yıkılması sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da  bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Haber
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi Haber
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Edibe Şahin Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA KİRALADIĞI DÜKKANIN BİR DUVARININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:51:51. #1.14#
title