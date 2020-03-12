AVCILAR'DA KİRACI İŞ YERİ SAHİPLERİ ENGELLEDİ, KAROT ÖRNEĞİ POLİS GÖZETİMİNDE ALINDI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AVCILAR'DA KİRACI İŞ YERİ SAHİPLERİ ENGELLEDİ, KAROT ÖRNEĞİ POLİS GÖZETİMİNDE ALINDI - Haber
Silivri, Avcılar, Eylül, Polis, Güncel

AVCILAR'DA KİRACI İŞ YERİ SAHİPLERİ ENGELLEDİ, KAROT ÖRNEĞİ POLİS GÖZETİMİNDE ALINDI

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da evlerini yenilemek isteyen bina sakinlerinin anlaştığı firma görevlileri, karot örnekleri almaya gelince, iki iş yerinin kiracıları tarafından, engellendi.

12.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:30
AVCILAR'DA KİRACI İŞ YERİ SAHİPLERİ ENGELLEDİ, KAROT ÖRNEĞİ POLİS GÖZETİMİNDE ALINDI

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da evlerini yenilemek isteyen bina sakinlerinin anlaştığı firma görevlileri, karot örnekleri almaya gelince, iki iş yerinin kiracıları tarafından, engellendi. Kiracılar yapılacak binada yüksek kira ödemek istemediklerini, kullanım hakkının kendilerinde olduğunu, aynı haklarla kiracılıklarının devamını istediler. Karot örnekleri, bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen polislerin gözetiminde alındı. Alınan örneklerde midye kabukları göze çarptı.

Silivri depreminden sonra ilçedeki 3 bine yakın binada oturan ev sahipleri,, Avcılar Belediyesi'nden gözleme dayalı yapılarında kontrol yaptırırken, büyük bölümüne '1999 depreminden önce yaptırılan binaların tamama yakını günümüzdeki deprem yönetmenliğine uygun değil. Binanızın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilmesi için gerekli desteği alabilmeniz yapı şirketlerinin yapacağı performans testi raporu almanız gerekö uyarısı yapılmıştı. Bunlar arasında bulunan Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan 8 daireli 'Ünal Apartmanı' sakinleri de daha önce 1999 depreminden etkilendiğini belirttikleri binalarının yenilenmesine karar verdi. Binanın kentsel dönüşüm yasası kapsamında destekten yararlanabilmesi amacıyla da bir yapı şirketinden 'Performans testi' yaptırılması istendi.

Anlaşılan şirketin görevlileri binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yapmak üzere geldi. Ancak, binanın alt tarafındaki 2 iş yerindeki kiracılar, kentsel dönüşüm ardından küçülecek iş yerleri için işyeri sahiplerinden aynı kirayı ödemeyi kabul etmeleri konusunda kendilerine yardımcı olmadığını savunarak, gelen görevlilerin çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Avcılar Polis Merkezi'nden gelen görevliler, kiracı ve bina sakinleri ile görüşerek, taraflardan haklarını yasalar kapsamında arayabileceklerini, gerekirse hukuki yollara başvurabileceklerini belirterek, karot örnekleri almak üzere gelenlerin engellenmemesini istedi. Polisin devreye girmesi üzerine görevliler yaklaşık yarım saatlik çalışma ile karot örnekleri aldı. Alınan karot örneklerinde midye kabukları göze çarptı.

KİRACILAR VE BİNA SAKİNLERİ NE DİYOR?

Binadaki birçok konutun sahibi İhsan Ünal, binanın 1999 depreminde 'Orta hasarlı' olduğunu, bugüne kadar idare ettiklerini anlatırken, "Kentsel dönüşüme geçireceğiz. İki kiracı karşı çıkıyor. Bize bina bittiğinde yine aynı yere, aynı kirayla geleceğiz? diyorlar" diye konuştu.

Ünal Apartmanı'nın altındaki pastanede 13 yıldan bu yana kiracı olan Celal Kaya, "Mağdur olmamak için mal sahibine bina tamamlandıktan sonra işyerimize dönelim diyoruz. Avukatımız da bunun yasal hakkımız olduğunu söylüyor. İş yerini kiralayanlar olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bizim sorunumuz; mağduriyetin giderilmesi. İkinci kiraya geçildiğinde yüksek kira istemeyi düşünüyorlar. Şimdi 6 bin TL kira ödüyorum. Kentsel dönüşümden sonra iş yeri küçüleceği halde 8-10 bin TL arası talep ediyorlar. Devletin bizim de mağduriyetimizi gidermesi gerekiyor. Polis gücüyle geliyorlar. Tahliye kararı olması gerek. 13 yıldır kira ödüyoruz. Burası kiralıksa kullanma hakkı da bizde" dedi.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Haber
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Avrupa Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA KİRACI İŞ YERİ SAHİPLERİ ENGELLEDİ, KAROT ÖRNEĞİ POLİS GÖZETİMİNDE ALINDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:41:43. #1.15#