AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Avcılar, Güncel

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?

AVCILAR'daki yapıların, mevcut kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin kabulünün ardından, binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmaları hızlandı.

27.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:19
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?

AVCILAR'daki yapıların, mevcut kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin kabulünün ardından, binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmaları hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle bina yıkım saatlerinde düzenlemeye gidildi. 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak düzenlemede eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.

İstanbul'da 1999 Gölcük Depremi'nden sonra yeni yapılar için getirilen 4 kattan yüksek binalara izin verilmemesi nedeniyle Avcılar'da yenilenemeyen binaların mevcut kat yüksekliklerini 'Saklı hakö kabul eden düzenleme geçen ay İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilmişti. Avcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilenmesine izin verilen binalardaki yıkım çalışmalarını, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilerek öğrencilerin evlerinde televizyon veya bilgisayar başında ders gördüklerini göz önüne alarak, yeniden düzenledi. 65 yaş ve üstündeki ilçe sakinleri de göz önüne alınarak yapılan 'Koronavirüs Ayarlaması' kapsamında eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.

Yenilenmesine karar verilen 'Öncel Apartmanı'nın binanın yapımını üstlenen firmanın müteahiti İlker Akıncı, 'Koronavirüs önlemleri kapsamında çocukların evde eğitim görmeleri ve yaşlıların dışarı çıkamadığı göz önüne alınarak saat 12.30'da yıkıma başladık. İBB 'den kabul edilen yeni düzenleme ile bina yine 6 kat yüksekliğinde 52 daire ve dükkanlardan oluşacak. 6 kat yapılacak. Normalde 4 günde bitecek yıkımı 1 haftada bitirdikten sonra yeni binayı 24 ay içerisinde tamamlayacağız"dedi.

DİĞER BİNADA DA 12.30 KURALINA UYULDU

Avcılar'da daha önce bir bankanın zemin katını kullandığı Reşitpaşa Caddesi'nde 4 kattan oluşan binanın da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yine saat 12.30 esas alınarak gerçekleştirilmeye başlandı. Caddenin araç trafiğine kapatılması ile kepçelerle başlatılan yıkım çalışmalarında çevrenin toz içerisinde kalmaması için arazözlerle su sıkıldı.

DENİZ KUMU, MİDYE KABUKLARI ÇIKMIŞTI

Silivri'de geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'daki 3 bin bina gözleme dayalı kontrolden geçirilmişti. Merkez Mahallesi'ndeki 3 bloktan oluşan toplam 52 daire ve dükkandan oluşan ön tarafında 6, arka cephesinde ise kot yüksekliği nedeniyle bodrum dahil 9 kattan oluşan Öncel Apartmanı'nda da yapılan incelemede kolon ve kirişlerin patladığı, deniz kumu kullanılarak yapılan içerisinde midye kabukları bulunan beton kalitesinin çok düşük olduğu, demirlerin korozyona uğradığı belirlenince bina mühürlendi. İlçedeki en büyük binalardan biri olan binanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkım işlemlerine Silivri depreminden tam 6 ay sonra başlandı.

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar Haberler
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti Haberler
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Haberler
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Siz siz olun berberinizi eve getirmeyin! Cezası çok büyük Haberler
Siz siz olun berberinizi eve getirmeyin! Cezası çok büyük
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bir zam daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bir zam daha geliyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe...
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Destici Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Yalın Idris Elba Basketbolcu
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Mart Milli Kadın
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM SAATLERİNE 'KORONAVİRÜS AYARI? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 10:53:16. #1.15#
title