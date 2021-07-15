Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR
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Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın dış kaplamaları ile içindeki birçok malzeme çalındı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın dış kaplamaları ile içindeki birçok malzeme çalındı. Binanın yıkımını üstlenen firmanın sahiplerinden Barış Yaşar, Malzemeyi alabilmek için görevlendirdiğimiz bekçileri bile taşlıyorlar. Dışarıdan gelen bu kişiler akbaba gibi çöküp her malzemeyi alıp götürüyorlar. Polise başvuruyoruz, kaçıyorlar dedi.

Avcılar'da son 2 yıl içerisinde bin 500'e yakın bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıktırılıyor. Yıkım firmaları, inşaatı üstlenen şirketlerle bu yapılardaki kapı, pencere, kalorifer peteği gibi parçaların yanı sıra molozların arasındaki inşaat demirleri karşılığı anlaşarak yıkıma geçiyor. Bürokratik işlemlerin tamamlanması için 3-4 ayı bulan yıkım sürecinin tamamlanması beklenirken, bu binalar atık malzeme toplayıcılarının uğrak yerlerinin başında geliyor. İddiaya göre büyük bölümü Afganistan'dan gelen atık toplayıcılar girdikleri boş binaların duvarlarındaki elektrik kablolarından, su tesisatındaki borulara kadar buldukları satabilecekleri her parçayı söküp götürüyor. Yıkım firmalarının sahipleri bunlarla baş edememekten yakındı.

BİNANIN DIŞ CEPHESİ 1 GÜNDE SÖKÜLÜP GÖTÜRÜLDÜ

Merkez Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binayı rüzgar, olumsuz hava koşulları, ultraviyole ışınları gibi etmenlerden koruyan polistren plakalardan oluşan siding kaplama parçaları bir günde atık toplayıcıları tarafından sökülerek götürüldüğü iddia edildi. Dış cepheyi örten parçaların alınıp götürülmesi üzerine hayalet görünüme bürünen binanın yıkımını üstlenen firmanın sahiplerinden Barış Yaşar, siding malzemenin pahalı olduğunu belirterek, bu yapıyı Türkiye'ye son dönemde gelen Afgan atık toplayıcılarının bu hale getirdiğini söyledi. Yaşar, Malzemeyi alabilmek için görevlendirdiğimiz bekçileri bile taşlıyorlar. Yıkım için binalardaki demir ve içindeki malzeme karşılığı müteahhitler ile anlaşıyoruz. Dışarıdan gelen bu kişiler akbaba gibi çöküp her malzemeyi alıp götürüyorlar. Yağma ve talan olunca bu binadaki dış cephe kaplaması dahil her şeyi alıp gittiler. Polise başvuruyoruz, kaçıyorlar. Güvenliğimizi alıyoruz ama neye göre dedi. Dış cephe kaplamaları atık toplayıcılar tarafından sökülerek götürülen bina, kısa süre önce iş makineleri ile yıktırıldı.

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR
Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR
Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR
Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNANIN DIŞ KAPLAMALARINI BİLE ÇALDILAR - Haberler
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