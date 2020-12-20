Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer

20.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:24
Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer

KENTSEL dönüşüm kapsamında son dönemde Avcılar'da yenilenmesine karar verilen bina sayısında önemli artış kaydedilirken, yıkım sürecine giren binaların tehlike oluşturduğu ifade edildi.

KENTSEL dönüşüm kapsamında son dönemde Avcılar'da yenilenmesine karar verilen bina sayısında önemli artış kaydedilirken, yıkım sürecine giren binaların tehlike oluşturduğu ifade edildi. Merkez Mahallesi'nde yıkılmasına karar verilen bir binadaki kapılar tek tek sökülerek, araç ve yaya trafiğine tehlike yaratmaması için daha önce de   olduğu gibi yine kapılı bariyerler oluşturuldu.

Kentsel Dönüşüm Yasası'nın 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra eski binaların yoğun olduğu özellikle Merkez, Üniversite ve Mustafakemal Paşa Mahallesi'nde binaların yenilenmesine hız verildi. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana büyük bölümü son 1 yılda olmak üzere 1150'ye yakın bina kentsel dönüşüme girdi. Binaların bir bölümünde oturanların yargı yoluna gitmesi nedeniyle yıktırılması zaman alırken, yıkım işini üstlenen firmaların aldığı önlemler arasında yer alan 'Kapılı bariyer' yönteminin sık uygulandığı görüldü. Son olarak Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kademeli yıkımına başlayan binanın yaya ve araç trafiğine zarar vermemesi amacıyla daha önce de çeşitli binalarda olduğu gibi odalardaki tahta kapılar tek tek sökülerek binanın çevresinde bariyer oluşturuldu. 'Kapılı bariyeri' gören yoldan geçenler bunu yadırgarken, belediyeden yaya ve araç güvenliği için daha etkili önlem alması gerektiğini ifade etti.


Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer
Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer
Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer
Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer
Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir İlham Aliyev Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Cansu Dere Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da kentsel dönüşüm klasiği; yıkımına başlanan binalara kapılı bariyer | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:27:24. #1.15#
title