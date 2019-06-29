Avcılar'da kendini polis olarak tanıtarak bir eve giren gaspçılara suçüstü

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evdeki kadınları gasp eden 2 kişi göz altına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü gece 01.45 sıralarında meydana geldi. Bir adreste silahlı şahısların olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine geçti. Ekipler adrese geldiğinde bir kadının bağırışlarının duyulması üzerine ihbara konu dairenin kapısı açıldı ve içeri girildi. Dairenin içerisine giren polisler, şüpheliler Murat A. (35), Mustafa C. (36)'yi ve yerde bağlanmış şekilde yatan 3 kadını gördü. Polisin daire girmesiyle birlikte paniğe kapılan şahıslar ellerindeki kurusıkı olduğu anlaşılan bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin eve kendilerini polis olarak tanıtarak zorla girdikleri, içerideki kadınları bağlayıp yere yatırdıktan sonra cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Şahısların üzerilerinde ve olay yerine gelmek için kullandıkları araçta yapılan aramalarda; 1 adet polis kelepçesi, 1 adet polis rozeti, 1 adet Mustafa B. Adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, 1 adet Mustafa B. Adına düzenlenmiş "Polis Olay Yeri Gazetesi" ibareli sahte kimlik, 1 adet iç kısmında "Polis Emniyet Genel Müdürlüğü" rozeti bulunan cüzdan, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet Polis Özel Harekat Tişörtü, mağdurlara ait olduğu tahmin edilen 2 bin 350 TL para ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan kadınları gasp etmeye çalışan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA