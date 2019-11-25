Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi
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Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi

AVCILAR'da babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58
Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi
AVCILAR'da  babası ruhsatsız silahı temizlediği sırada kaza kurşunuyla yaralanan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

G-738 sokak'ta meydana gelen olayda,  Fethi K. evde bulunan ruhsatsız silahını kurcaladığı sırada 3 yaşındaki kızı E.B.K'yı yaralamıştı. Esenyurt'ta özel bir hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk Çapa'daki Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

"ÇOCUĞUN DURUMU İYİ"Mahallede esnaflık yapan ve Fethi K.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Taner Avşar, "Fethi Bey komşumuzdur. Burada esnaflık yapar. Sevilen sayılan bir insan. Bir kaza olmuş. Kızının durumu şuan gayet iyi. Her hangi bir problem yok. Kendisi kuaförlük yapıyor burada. Ailevi bir sorunları yok.  Kazadır. Kasıtlı bir olay yok. Olan olmuş. Çocuğun durumu iyi" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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