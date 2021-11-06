Avcılar'da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 15 gündür kayıp olan Mesut Karataş'ın (24) cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir inşaata giren iki kişi, bodrum katında doğal gaz borusuna asılı bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, cesedin 15 gün önce Denizköşkler Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Mesut Karataş'a ait olduğu belirlendi.

Haberi Kaydet