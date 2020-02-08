Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı
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Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı

AVCILAR'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi.

08.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:57
Avcılar'da karlı yolda kayan su tankeri bahçe duvarına çarptı

AVCILAR'da karın etkisiyle kayan su yüklü tanker bir binanın bahçe duvarı ve kapısına çarparak durabildi. 

Kaza sabah saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde meydana geldi.  Karlı yolda kayan tanker bir binanın bahçe duvarına ve kapısına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken binada ve kamyonda maddi hasar meydana geldi. 


Kaynak: DHA
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