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AVCILAR'DA KARLI YOLDA DRİFT YAPTI

AVCILAR'DA KARLI YOLDA DRİFT YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da gece başlayan kar yağışını fırsat bilen bir sürücü Tahtakale Mahallesi'nde boş gördüğü meydanda döner kavşakta drift yaptı.

AVCILAR'da gece başlayan kar yağışını fırsat bilen bir sürücü Tahtakale Mahallesi'nde boş gördüğü meydanda döner kavşakta drift yaptı. Sürücünün gece geç saatteki ilginç manevraları cep telefonu ile görüntülendi.

Bugün saat 01.45 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Meydanı'na gelen bir sürücü kayganlaşan yolda döner kavşakta bir birinden tehlikeli hareketler yaptı. Çevredeki binalarda oturanlar motor sesleri ile uyanırken sürücü ani fren ve kalkışlarına devam etti. Bir ara otomobilin ters yöne döndüğünü gören sürücü karşıdan araç gelebileceği olasılığını da gözardı ederek sürüşüne bir süre daha devam etti.

AVCILAR'DA KARLI YOLDA DRİFT YAPTI

AVCILAR'DA KARLI YOLDA DRİFT YAPTI

AVCILAR'DA KARLI YOLDA DRİFT YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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