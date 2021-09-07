Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada
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Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada Pasaj içerisinde yaşanan tekme tokat kavga kamerada Avcılar'da bir pasaj içerisinde eşinde şiddet uyguladığı iddia edilen esnafla diğer esnaflar tepki gösterdi.

Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada

Pasaj içerisinde yaşanan tekme tokat kavga kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da bir pasaj içerisinde eşinde şiddet uyguladığı iddia edilen esnafla diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar'da bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi.

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.

Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada
Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada
Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada
Avcılar'da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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