Avcılar'da kapalı olması gereken iş yerlerinde bulunanlara para cezası Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Polis, Denizköşkler Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanenin açık olduğunu ve içerisindeki oyun masasında oturan 5 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası uyguladı.

Ruhsat belgesi olmadığı belirlenen işyeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA