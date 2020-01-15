Avcılar'da kafedeki bıçaklı dehşetin sebebi '300 lira' alacağı

15.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:42

Avcılar'da ağabey ile kardeşin yaralandığı kafedeki bıçaklı kavganın nedeni ortaya çıktı. 300 lira alacağı için ağabey kardeşi bıçaklayan kişi gözaltına alındı.



Olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafe de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Gürkan Ö. isimli kişi bir süre önce Ekrem ve Hüseyin Y. kardeşlere 300 lira borç para verdi. Alacağını almaya gelen Ö. burada ikili ile tartışmaya başladı. Yanında getirdiği bıçağını çeken Ö., iki kardeşi bıçakladı. Ağır yaralanan kardeşler, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken Celal Gürkan Ö. olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA