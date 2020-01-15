AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI (2)
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AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI (2)

Avcılar'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.

15.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:54
AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI (2)

'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.  Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalanarak  gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen  taraflardan  Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı.  Ağır yaralanan  Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan  Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor.Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: ---------------Olay yerinden görüntülerYaralılardan biri ayakta ambulansa binerkenAğır yaralı hastaneye kaldırılırken (Sedye ile taşınırken)

Genel görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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