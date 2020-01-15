Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2)
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Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2)

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.

15.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:51
Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü 1 yaralı (2)

'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.  Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalanarak  gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen  taraflardan  Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı.  Ağır yaralanan  Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan  Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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