AVCILAR'DA KAFE SAHİBİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI AVCILAR'DA bir kafede çıkan tartışmada işyeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

AVCILAR'DA bir kafede çıkan tartışmada işyeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay Merkez mahallesi Namık Kemal Caddesin'deki kafede saat 12.00 sıralarıda meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz işyerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti. Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA