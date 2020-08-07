Avcılar'da kafe sahibine pompalı tüfekli saldırı
AVCILAR'DA bir kafede çıkan tartışmada işyeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
07.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:50
AVCILAR'DA bir kafede çıkan tartışmada işyeri sahibi, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
- İstanbul
Olay Merkez mahallesi Namık Kemal Caddesin'deki kafede saat 12.00 sıralarıda meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Selçuk Yılmaz işyerine gelen, iki kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliilerden biri, pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti. Ağır yaralanan Yılmaz. hastaneye kaldırıldırken, kaçan saldırganların aranmasına başlandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA