AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU
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AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 5 bin 550 paket makaron, 130 kilo tütün ve 904 adet elektronik nargile ele geçirildi.

AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 5 bin 550 paket makaron, 130 kilo tütün ve 904 adet elektronik nargile ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da bir minibüse kaçak sigara yüklendiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü Üniversiteler Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önünde park halinde bulunan minibüste arama yaptı. Aramada, sigara filtresi olarak da bilinen makaron dolu koliler bulunduğu tespit edildi. Minibüs ve yükleme yapılan iş yerinde yapılan aramalarda 111 koli içerisinde 5 bin 550 paket makaron, 13 koli içerisinde 130 kilo tütün, 904 adet elektronik nargile ve 6 top TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.P. hakkında adli işlem yapıldı.

AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU
AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU
AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU
AVCILAR'DA KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK NARGİLE OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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