Avcılar'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
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Avcılar'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 100 kilonun üzerinde nargile tütünü ele geçirildi.

Avcılar'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
27.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:45

İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 100 kilonun üzerinde nargile tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 17 yaşındaki bir Suriyeli ile evi kiraya veren daire sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, kaçak nargile tütünü ürünlerinin ticaretini ve suça konu ürünlerin topluma ulaşmasını engellemeye yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs gecesi ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında kaçak nargile tütünü üretildiğini belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu binayı takibe aldı. Binaya giren polis ekipleri, yapılan kontrolde bodrum katındaki dairenin ışıklarının açık olduğunu ve içeriden yoğun şekilde nargile tütünü kokusu geldiğini saptadı. Bunun üzerine eve girmek isteyen emniyet ekiplerine kapıyı açan olmadı. Polis, aynı binada başka bir dairede oturduğu tespit edilen daire sahibine ulaştı. Ev sahibi Ali K. (54) bodrum dairenin kendisine ait olduğunu ancak Suriye uyruklu bir şahsa kiraya verdiğini söyledi. Yapılan kontrollerde ev sahibi ile kiracı arasında herhangi bir sözleşme olmadığı anlaşılırken, bodrum kata inen emniyet ekipleri burada 4 çuval içinde 84 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 200'ün üzerinde saklama kabı, tütün doğrama işleminde kullanıldığı değerlendirilen 1 kasap kıyma makinesi, 25 kilo ağırlığında şerbetli nargile tütünü, hassas teraziler ve daralı ağırlığı 132 kilo 600 gram gelen kimyasal madde ele geçirdi.

Operasyonun devamında, söz konusu yerde nargile tütünü imal ettiği anlaşılan 17 yaşındaki Suriyeli, Esenyurt'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan daire sahibi Ali K. ve yaşı küçük İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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