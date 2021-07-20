AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
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AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'daki kurban kesim yerine bayram namazından sonra akın eden yüzlerce kişi kurbanlarını alıp boş arsada kesmeye çalışınca zabıta tarafından engellenmeye çalışıldı.

AVCILAR'daki kurban kesim yerine bayram namazından sonra akın eden yüzlerce kişi kurbanlarını alıp boş arsada kesmeye çalışınca zabıta tarafından engellenmeye çalışıldı. Zaman zaman gerginlik yaşanırken ellerinde bıçak ve satır ile gelen kasaplar engellenmelerine tepki gösterdi.

Avcılar'daki kesim yeri olarak belirlenen Saadetdere Metrobüs Durağı'nın yakınındaki alana akın eden yüzlerce kişi kurbanlık hayvanlarını alarak sıra ile kestirmek istedi. Ancak, kalabalık her geçen dakika artmaya başladı. Kurbanlık alanına gelen kasaplar, daha önce kurban alanlar ile anlaşarak boş arsada kesmek istedi. Ancak, belediyesi ekipleri bu alanda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak engellemeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman gerginlik çıktı.

AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ
AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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