Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli - Haberler
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Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli

Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, araçların hatalı park edilmesi nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - AVCILAR'da yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, araçların hatalı park edilmesi nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Çevredekilerin de yardımı ile yangına ulaşan ekip, içinde yanma olan elektrik panosuna müdahale etti.

Merkez Mahallesi'ndeki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş hanının önündeki elektrik panosundan koku ardından duman yayıldı. İş hanında bulunanlar şalteri indirerek, olası yangının önüne geçerken itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, iki itfaiye aracıyla Reşitpaşa Caddesi'ndeki yoğun trafiğin ardından Çiğdem Caddesi'ne gelirken buradaki araçların düzenli park etmemesi nedeniyle Fatih Caddesi'nden dönüşte zorlandı. Çevrede bulunanların yardımı ile araçlara çarpmadan ilerleyebilen itfaiye araçları biraz ileride park eden başka bir otomobil nedeniyle geçişte zorlandı. İtfaiye erleri bir ara geçişi engelleyen bir motosikleti de yoldan kaldırıma taşıdı. Ekipler çevredekilerin de yardımıyla sonunda ihbar yapılan binaya ulaştı. Görevliler olay ile ilgili bilgi aldıktan sonra elektrik panosunu açarak içindeki bazı parçaları söküp teslim ederken, elektrik kurumu ve özel elektrik tamircisine haber verilmesini istedi.


Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli

Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli

Avcılar'da itfaiyeye hatalı park engeli

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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