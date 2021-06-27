Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ
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Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ

Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AVCILAR'da iki ayrı mahallede biri binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru karga ile diğeri cam balkondan çıkamayan kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da iki ayrı mahallede biri binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru karga ile diğeri cam balkondan çıkamayan kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ay içerisinde iki kuşun cam balkonlarına girip mahsur kaldığı Ayazma Sokak'taki binada bir kumrunun daha aynı şekilde çıkamadığı fark edildi. Karşı binada oturan bir ailenin çocukları tarafından fark edilen kumru için itfaiyeye haber verildi. Sepetli merdivenli araç ile gelen ekipteki bir itfaiye eri, kazma ile kuşu cam balkon köşesine sıkıştırdıktan sonra eliyle alarak özgürlüğüne kavuşturdu.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KURTARILDIMustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dört katlı bir binanın üçüncü katında oturanlar banyodaki havalandırma boşluğundan gece boyu karga sesi geldiğini görünce sabah itfaiyeye haber verdiler. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi kuş yakalama aparatı ile bacadan düşerek mahsur kalan yavru kargayı çıkardı. Kuş, genel kontrolden geçirilmek üzere itfaiye merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ
Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ
Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ
Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ
Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... AVCILAR'DA İTFAİYENİN İKİ AYRI MAHALLEDE KUŞ KURTARMA MESAİSİ - Haberler
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