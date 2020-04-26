AVCILAR'DA İTFAİYEDEN MARTI KURTARMA OPERASYONU
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Ahmet Taner, İtfaiye, Güncel, Haber

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN MARTI KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye erlerinin çabası ile kurtarıldı.

26.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:09
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN MARTI KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye erlerinin çabası ile kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir binada oturan Ecrin Ceren Bayden, evlerinin banyosundaki havalandırma boşluğuna bir şeyin düştüğünü duydu. Ecrin Ceren, koronavirüs nedeniyle sürdürülen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan babasına haber verdi.  Babasının haber vermesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye erlerinden biri, yaklaşık 10 dakikalık çaba ile oldukça dar olan havalandırma boşluğu penceresinden, martıyı çıkarmayı başardı.  İtfaiye erinin caddeye bıraktığı martı, sonra kanat çırparak hızla uzaklaşırken,  Bayden ailesinin fertleri de itfaiye erlerini balkondan alkışladı.

Görüntü dökümü:

----------------Martı kurtarma operasyonu-Martının kurtarılması

-Sokakta salınması


Kaynak: DHA

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