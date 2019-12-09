AVCILAR'DA İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

09.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:59

AVCILAR'da bir sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Derya Blokları'nda oturan emekli işçi Yaşar Uslurak, banyo bölümündeki havalandırma boşluğunda kuş bulunduğunu farkeden Uslurak, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen İstanbul Büyükşehir Belediye ekibi, binanın birinci katındaki havalandırma boşluğunun penceresini söktü. Görevlilerden biri ışık tutarak, havalandırma boşluğunda sıkışıp kalan güvercini çekip aldı. Güvercin bina dışarısına çıkarılarak, havaya doğru fırlatıldı. Güvercin kanat çırpıp kısa sürede uzaklaştı.

Yaşar Uslurak, kuşu dün farkettiğini, bugün de itfaiyeyi arayarak bir canın kurtulmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü: ---------------------İtfaiye eri, güvercini kurtarmaya çalışırken-Kurtarılan güvercin çıkarılırken ve itfaiye erinin elinde -Güvercin havaya bırakılırken-Ev sahibi Yaşar Uslurak ile röportaj

Kaynak: DHA