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Avcılar'da İstanbul Kart işlem kuyruğu

Demirören Haber Ajansı, İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da İstanbul Kart işlem kuyruğu

İSTANBUL'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi'nin önündeki kuyruk, gün boyu eksik olmadı. Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden de gelenlerin de etkisi ile oluşan kuyruğa girenler iki saate yakın beklemekten yakındı. Sırada beklemekten yorulanlar İstanbul Kart işlem merkezlerinin sayısının arttırılmasını istedi.


Avcılar'da İstanbul Kart işlem kuyruğu

Avcılar'da İstanbul Kart işlem kuyruğu

Avcılar'da İstanbul Kart işlem kuyruğu

Avcılar'da İstanbul Kart işlem kuyruğu

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

İstanbul, Avcılar, Güncel, Haber

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