AVCILAR'DA İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR KUYRUKTAYDI; ÖDEMELER ÇAKIŞMADI, YOĞUNLUK OLMADI Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödeneklerinin evde ödenmesi sonucu, bugün başlayan işsizlik maaş ödemeleri çakışmayınca PTT şubelerinin önünde büyük yoğunluk olmadı.

Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılması nedeniyle bugün diğer yerlerde olduğu gibi Avcılar'da da işsizlik aylığı ödemeleri yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile tek sıra halinde kaldırımda bekleyenler, 'Sosyal mesafe' kuralına uydu.

Görüntü Dökümü: -----------------PTT önündeki kuyrukPTT görevlisinin sosyal yardım ödemelerinin yapılmayacağının söylemesiPolis, sosyal mesafe kuralına uygun davranılmasının istenmesiİşsizlik maaşı almak için bekleyenlerle kısa röportajlar

Sıraya sıkı önlem alarak gelenlerin görüntüleri

- İstanbul

Kaynak: DHA