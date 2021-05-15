AVCILAR'DA İSRAİL PROTESTOSU

AVCILAR'da toplanan yaklaşık 500 kişilik grup İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etti.

AVCILAR'da toplanan yaklaşık 500 kişilik grup İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etti.

İkindi namazının ardından Merkez Ulu Camii önünde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup sık sık tekbir getirerek, İsrail ve Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi. Camiden, Havuz Meydanı'na kadar sloganlar atan grup tepkilerini sık sık sloganlarla dile getirdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi yakından izledi. Yaklaşık yarım saat süren eylem katılanlar daha sonra dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı