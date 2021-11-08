AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Avcılar'da işyeri yangını, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Avcılar Firüzköy'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının dumanı kilometrelerce öteden görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesinde bulunan bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.