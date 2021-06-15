Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını
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Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını Avcılar'da bir iş yerinde pandemi kurallarını hiçe sayarak sanal tombala oynatan iş yerine düzenlenen polis baskınında toplam 100 bin liradan fazla para cezası uygulandı.

Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını

İSTANBUL - Avcılar'da bir iş yerinde pandemi kurallarını hiçe sayarak sanal tombala oynatan iş yerine düzenlenen polis baskınında toplam 100 bin liradan fazla para cezası uygulandı.

Avcılar'da bir iş yerinde pandemi kurallarını da hiçe sayarak 'sanal tombala' oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri akşam saatlerinde baskın düzenledi. Düzenlenen baskında içeride o sırada bulunan 16 kişinin bilgisayar karşısında sanal kumar oynadıkları tespit edildi. İçeride bulunan 16 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet etmekten toplam 55 bin 504 lira para cezası kesildi. Ayrıca içeride bulunan 9 şahsa da kabahatler kanunun 34'ncü maddesi gereğince 4 bin 113 liradan toplam 59 bin 617 lira idari para cezası da uygulandı. İş yerindeki 14 bilgisayara da el koyan polis iş yerini kapattı.

Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını
Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını
Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını
Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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Avcılar'da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını - Haberler
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