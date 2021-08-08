Avcılar'da iş yeri yangını

Saat 20: 57 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy İtfaiye ile itfaiye K9 Arama Kurtarma ve 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.