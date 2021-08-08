Avcılar'da iş yeri yangını
Saat 20: 57 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy İtfaiye ile itfaiye K9 Arama Kurtarma ve 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.
Saat 20: 57 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy İtfaiye ile itfaiye K9 Arama Kurtarma ve 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı 4 vatandaşımız kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaynak: Habermetre