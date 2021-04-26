AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
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AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI

AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın yaklaşık 7 metre derinlikteki temeline düşerek mahsur kalan, iki köpek kurtarıldı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın yaklaşık 7 metre derinlikteki temeline düşerek mahsur kalan, iki köpek kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde yıktırılan bir binanın enkazı kaldırılarak inşaat için temel kazıldı. 7 metre derinlikteki hiçbir iniş veya çıkış yeri olmayan temele cumartesi gecesi 2 köpek düştü. Çevrede oturanlar iki sahipsiz köpeği fark edince itfaiyeye haber verdi. Gelen ekip, köpeklerin can güvenliğinin tehlikede olmadığını, bina müteahhidi ile bağlantı kurulmasını istedi. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle inşaat alanına gelen olmayınca iki köpeğe çevredekiler kasaptan aldıkları kemikleri attı. İki köpek için semt pazarında kurulan pazarcı tezgahları yerleştirilerek çıkmaları sağlanmaya çalışıldı. Köpekler çıkamayınca Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen görevliler mama vererek köpeklerin yanına yaklaşmaya çalıştı. Bu da sonuç vermeyince temel alanında köpekleri sıkıştırıp pazar tezgahları sayesinde yukarı çıkmaları için çaba harcandı. Çevredekilerin büyük ilgi ile izlediği, cep telefonu ile kaydettiği koşuşturma ve sıkıştırma çabaları sonunda bir köpek tırmanarak temelden çıktı. Ancak diğer köpek bir türlü çıkamadı ve aparat ile yakalanamadı. Son çare olarak iğne fırlatılarak uyuşturulan köpek kucakta taşınarak çıkarıldı. Genel kontrolden geçirilmek üzere götürülen köpeğin sağlık durumunda sorun olmaması halinde aynı bölgede bırakılacağı belirtildi.

AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI
AVCILAR'DA İNŞAAT TEMELİNE DÜŞEN İKİ KÖPEK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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