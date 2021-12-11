Avcılar'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Haberler
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Avcılar'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Avcılar'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Avcılar'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen İşçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çalışan işçi İsmail P, henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İsmail P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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