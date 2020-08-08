Avcılar'da inşaat deposunda cinayet Avcılar'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Atilla Yılan hayatını kaybetti.

Avcılar'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Atilla Yılan hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 7.30 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne caddesi üzerinde yer alan bir inşaat malzemeleri deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinde bulunan Atilla Yılan, içeriye giren bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırının ardından zanlı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 50'li yaşlarındaki İlhan Yılan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatırken olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA