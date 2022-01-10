Avcılar'da inşaat alanında göçük - Haberler
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Avcılar'da inşaat alanında göçük

AA / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir inşaat alanında çalışan iki işçi göçük altında kaldı, işçilerden Cemal Eker (42) yaşamını yitirdi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir inşaat alanında çalışan iki işçi göçük altında kaldı, işçilerden Cemal Eker (42) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'ndaki inşatta çalışan 2 işçi göçüğün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Eker'in cenazesi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.

Diğer işçinin tedavisi hastanede devam ederken, İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

AA / Cihangir Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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